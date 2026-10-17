Identifican más de 2,000 deslizamientos de tierra asociados al sismo del pasado 9 de octubre

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá identificó preliminarmente 2,351 deslizamientos asociados al sismo del 9 de octubre de 2026, registrado a las 12:56 p. m.

El hallazgo se obtuvo mediante el procesamiento e interpretación de imágenes satelitales.

Los resultados son preliminares y los deslizamientos identificados se representan con puntos negros en el mapa elaborado a partir de las imágenes analizadas.

La presencia de nubosidad durante el paso del satélite impidió observar algunas zonas, por lo que el registro podría ampliarse a medida que se disponga de nuevas imágenes y se avance en la verificación de los datos.

Ante esta limitación, el Instituto de Geociencias continúa procesando información satelital y desarrollando labores de validación en campo para ampliar la identificación de los deslizamientos y comprobar los resultados obtenidos.

El análisis se realizó a partir de imágenes del satélite Copernicus Sentinel-2 L2A, cuyo procesamiento estuvo a cargo del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

Cabe destacar que el Instituto de Geociencias desplazó personal especializado a las áreas afectadas para recabar datos científicos in situ, que se utilizarán para futuras investigaciones.

FUENTE: Universidad de Panamá / Fotos cortesía de Geociencias UP