IDAAN reporta más de 80 fugas reparadas en el operativo “Panamá sin Fugas”

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que más de 80 fugas y daños en la red de distribución de agua potable fueron reparados durante los dos primeros días del operativo “Panamá sin Fugas”, desarrollado en Panamá Norte.

De acuerdo con la entidad, los trabajos fueron supervisados por el director ejecutivo del IDAAN, Antonio Tercero González, quien realizó un recorrido junto al subdirector ejecutivo, Carlos Manuel Rivera Watson, por los distintos frentes de trabajo ubicados en los corregimientos de Alcalde Díaz, Las Cumbres y Ernesto Córdoba Campos, zonas con alta incidencia de reportes por fugas.

Para atender estas afectaciones, el IDAAN desplegó ocho cuadrillas conformadas por más de 45 colaboradores, quienes ejecutaron reparaciones, sustitución de tuberías y otras intervenciones en la red de distribución, con el objetivo de reducir pérdidas de agua y mejorar el suministro.

El director ejecutivo destacó que en los primeros dos días del operativo se han superado las 80 reparaciones. “Nos hemos propuesto cerrar este domingo con más de 100 atenciones de reportes en las áreas intervenidas”, señaló Tercero González.

Durante la jornada también se realizaron trabajos en sectores como Ciudad Bolívar, La Cabima, Villa Grecia, Santa Librada Rural, Las Lajas y Chivo Chivo, así como Villas Alpinas, La Alhambra y Praderas del Rocío, entre otros puntos priorizados.

El operativo cuenta con personal de las subregiones de la Gerencia Metropolitana, apoyo de la Dirección Comercial y juntas comunales, lo que ha permitido ejecutar reparaciones simultáneas en distintos frentes.

El IDAAN indicó que las labores continuarán este domingo como parte de la estrategia para reducir pérdidas de agua potable y mejorar progresivamente la calidad del servicio en Panamá Norte.