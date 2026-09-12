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Hurtan bus de oficina del MIDES en Coclé

Hurtan bus de oficina del MIDES en Coclé
Cortesía MIDES | Vehículo denunciado como hurtado.
Hurtan bus de oficina del MIDES en Coclé
Cortesía MIDES | Vehículo denunciado como hurtado tiene logo del MIDES.
Hurtan bus de oficina del MIDES en Coclé
Cortesía MIDES | Vehículo denunciado como hurtado con su placa de identificación.
12 de septiembre de 2026

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) denunció el hurto de uno de sus buses, tipo Toyota Coaster, de color blanco, identificado con la placa GO9704, unidad N.° 299, durante la madrugada de este sábado de las instalaciones de la Oficina Regional del MIDES en Penonomé, provincia de Coclé

La institución solicita a la ciudadanía el apoyo urgente para ubicar el vehículo.

“Ante cualquier información que pueda contribuir a localizar el vehículo, se solicita comunicarse de inmediato con las autoridades competentes a los números habilitados por el MIDES. Información al: Policía Nacional al 104 / 6810-6544 / 6292-6332”, indicó el MIDES en un comunicado.

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