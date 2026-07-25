Hoy se realiza jornada de atención integral de la CSS en Pedregal

Este sábado 25 de julio, la Caja de Seguro Social (CSS) anunció que realizará una jornada de atención integral en el corregimiento de Pedregal, como parte del programa "CSS en tu Comunidad", con el objetivo de acercar servicios de salud preventiva, orientación y trámites administrativos a la población.

La actividad se desarrollará en el Parque de las Madres, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., y estará dirigida tanto a asegurados como a no asegurados.

Durante la jornada se ofrecerán servicios gratuitos como toma de presión arterial, pruebas de glicemia, pruebas de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, vacunación, atención en salud bucal, toma de peso y talla, evaluación del adulto mayor, actividad física y trabajo social.

Además, los asistentes podrán recibir orientación en medicina general, nutrición, salud mental, fonoaudiología, alto riesgo neonatal, así como apoyo en trámites de afiliación, prestaciones económicas de corto plazo y el uso de la plataforma Mi Caja Digital.

La CSS informó que la iniciativa contará con el respaldo de diversas instituciones y empresas aliadas, entre ellas la ATTT, la Policía Nacional, la Junta Comunal de Pedregal, Caja de Ahorros, Empresas Melo, Bimbo, TESA y EMI/Falck.