Hoy inicia el primer debate de la Ley de Amnistía en la Asamblea

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional programó para hoy martes, 15 de abril, el primer debate del proyecto de Ley 235 “que decreta amnistía por delitos políticos y dicta otras disposiciones relacionadas con la amnistía”.

El diputado Luis E. Camacho, presidente de la comisión, explicó que todos los diputados de la asamblea así no sean miembros de la comisión, tienen derecho a voz y a proponer durante esta reunión, pero no a voto. “El tiempo que tomarán los diputados para presentar sus propuestas lo determina el presidente de la Comisión”, agregó.

El proyecto, presentado el pasado 9 de abril por el diputado Jairo Salazar, concede amnistía general a favor de las personas sentenciadas o que estén procesadas o resulten procesadas dentro de los casos identificados como “New Business”, por la compra del grupo Editorial Panamá América, S.A (EPASA); el denominado caso “Odebrecht”; y a las personas procesadas o sentenciadas en el caso “Blue Apple.

“Es una iniciativa mía, que surge al buscar que la justicia no sea selectiva. Como abogado, veo más de más 15 violaciones al debido proceso contra el expresidente Ricardo Martinelli y no podemos permitir que en este país se persiga por motivos políticos a una sola persona”, manifestó Salazar durante la sustentación del proyecto.

Acerca de la discusión, el diputado José Pérez Barboni, miembro de la Comisión, afirmó en su cuenta de X (antes Twitter) que: “Sin politizar la situación, estaré votando en contra del proyecto de Ley 235 por lo abiertamente inconstitucional que es la iniciativa legislativa. Dicho proyecto solo generará un resquebrajamiento de nuestra justicia y promocionará la impunidad”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Panamá, Juan Arias, expresó su rechazo a la iniciativa. “Panamá no puede mandar un mensaje que aquí se autoriza, se premia el robo, esto no lo podemos permitir y por eso hemos solicitado tanto al legislativo como al Ejecutivo que, si esto sigue caminando, sea rechazado, ya que Panamá no quiere un proyecto de amnistía para casos que no son políticos, y dos internacionalmente mandamos un mensaje que aquí en Panamá robar es aceptable”.