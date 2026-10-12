Nacionales

Hospital Santo Tomás garantizará hemodiálisis a 405 pacientes tras el sismo

Hospital Santo Tomás garantizará hemodiálisis a 405 pacientes tras el sismo
ML | Sala de hemodiálisis.
Redacción
12 de octubre de 2026

Redacción

Los 405 pacientes renales que reciben atención en el Hospital Santo Tomás podrán continuar con sus sesiones de hemodiálisis este lunes 12 y martes 13 de octubre, en un pabellón de la instalación hospitalaria que no sufrió afectaciones por el sismo registrado el pasado 9 de octubre.

La medida fue anunciada por las autoridades de Salud como parte de las acciones para garantizar la continuidad de los tratamientos médicos esenciales, mientras avanzan las evaluaciones y los trabajos de rehabilitación en las áreas afectadas por el movimiento telúrico y sus réplicas.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, explicó que se están habilitando espacios seguros para mantener la atención de los pacientes y destacó que las instalaciones hospitalarias comienzan a recuperar la normalidad.

La decisión busca evitar interrupciones en el tratamiento de las personas con enfermedad renal, quienes requieren sesiones periódicas de hemodiálisis para mantener su estado de salud.

Tags:
atención
|
Sala de hemodiálisis
|
Hospital Santo Tomás
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR