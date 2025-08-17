Hospital Dr. Raúl Dávila Mena completa 30 cirugías de próstata en operativo especial de la CSS

La jornada extraordinaria de reducción de mora quirúrgica que realizó la Caja de Seguro Social (CSS), en Bocas del Toro, completó 30 cirugías de próstata programadas para este fin de semana.

Conforme al reporte oficial, un equipo de urólogos de la CSS viajó desde la ciudad capital para participar en la jornada realizada en el Hospital Dr. Raúl Dávila Mena, en Changuinola.

El coordinador de la jornada quirúrgica, Dr. Ramón Rodríguez Lay, destacó que fueron dos días de trabajo intensos con resultados muy positivos para pacientes que acudieron desde diferentes áreas de la provincia.

Desde Playa Verde, en la comarca Ngäbe Buglé, viajó Romenio Valerio Midi, un paciente de 61 años de edad, que llevaba un año con una sonda por la obstrucción prostática que le impedía orinar.

“No fue tan fácil llegar aquí (Changuinola). Me costó mucho, comencé a sangrar con la sonda y me trasladaron de urgencia hasta Kusapín y de ahí hasta Rambala. Ya me sentía débil, porque boté mucha sangre y desde el martes me hospitalizaron”, relató el paciente.

Su próstata pesaba 180 gramos, cuando lo normal oscila entre 16 y 20 gramos. Fue sometido a una adenomectomía, cirugía que se desarrolla por debajo del ombligo para llegar a la cápsula prostática y extraer el tejido que obstruye la vía urinaria, explicó el Dr. Ricardo Donderis, urólogo del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, que viajó a Bocas del Toro.

Tras la intervención, Romenio Valerio afirmó sentirse mejor y con esperanza de regresar sano a su hogar. “Le doy gracias a los doctores y a Dios, porque estoy bastante recuperado”, dijo.

Como parte de su programa de reducción de mora en cirugías, procedimientos quirúrgicos y consultas de especialidades, la CSS realizó también este fin de semana megajornadas extraordinarias en la Ciudad de la Salud y en la Policlínica Dr. Miguel Cárdenas Barahona, de Las Tablas.