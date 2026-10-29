Hombre de 26 años fallece tras emergencia de salud en Merca Panamá

Un hombre de aproximadamente 26 años falleció la tarde de este jueves en las instalaciones de Merca Panamá, luego de presentar una emergencia de salud, informó Mercados Nacionales de la Cadena de Frío, S.A.

Según el comunicado, personal de salud le brindó atención y realizó maniobras de reanimación durante aproximadamente 45 minutos. Sin embargo, «pese a los esfuerzos realizados, se confirmó su fallecimiento».

La administración de Merca Panamá indicó que colaborará con las autoridades competentes, incluido el Ministerio de Salud, en las diligencias para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

Hasta el momento, la información divulgada no precisa qué tipo de emergencia de salud sufrió el hombre ni las circunstancias en que se produjo.