Histórico trasplante: Riñón antes descartado logra salvar vida de una adolescente

Un nuevo avance en la medicina se registró en la Ciudad de la Salud con la realización del primer trasplante de riñón de un donante fallecido al que previamente se le corrigió quirúrgicamente un aneurisma en la arteria renal, procedimiento que permitió beneficiar a una paciente de 15 años diagnosticada con enfermedad renal crónica, informaron de la Caja de Seguro Social (CSS).

Detallaron que, “gracias a la tecnología avanzada con la que cuenta el centro hospitalario y a la destreza de su equipo de urólogos especializados en trasplantes, se llevó a cabo este procedimiento basado en la experiencia del Miami Transplant Institute. La técnica permitió recuperar un órgano que anteriormente habría sido descartado”.

La intervención incluyó una “cirugía de banco”, un procedimiento que se realiza fuera del cuerpo del paciente para reparar el órgano antes del trasplante. En este caso, la operación permitió restablecer la anatomía de la arteria renal del riñón donado.

El doctor Edgar Figueroa, coordinador quirúrgico de trasplantes de la Ciudad de la Salud, explicó que este procedimiento marca un hito al abrir la posibilidad de utilizar riñones que antes no podían ser trasplantados.

“Con esta primera cirugía hemos logrado que riñones que antes eran desechados ahora puedan ser utilizados, lo que permite mejorar la calidad de vida de los pacientes”, destacó el especialista.

Actualmente, la adolescente beneficiada cuenta con un riñón funcional, lo que le permite evitar los tratamientos de hemodiálisis, que suelen durar alrededor de cuatro horas y deben realizarse tres veces por semana.