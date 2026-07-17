Herrera: Una red de estafadores engaña a cientos de desempleados

El Ministerio Público confirmó que mantiene abierta una investigación penal tras reportarse que cientos de personas en la provincia de Herrera habrían sido víctimas de una presunta estafa laboral.

Según la institución, los supuestos estafadores se aprovecharon de la necesidad de empleo que enfrentan muchas familias en el interior del país, solicitando pagos de dinero a cambio de conseguirles contratos de trabajo que nunca se concretaron.

La alarma social en torno a este caso se encendió tras las denuncias hechas en el radial Despierta Informado. Según reveló Adolfo Mosquera, las estimaciones iniciales de las víctimas superan las 500 personas, quienes acudieron masivamente a ferias de empleo organizadas por una presunta empresa denominada “Hacienda”; eventos que intentaron realizar en Aguadulce y Parita, y en el corregimiento de Monagrillo, donde sí se concretó el encuentro.

La modalidad de operación de esta red consistía en captar a los desempleados a través de la creación de grupos de WhatsApp. Al momento de presentarse con su hoja de vida, los organizadores les aseguraban de inmediato que “estaban contratados” y, posteriormente, les exigían desembolsos de dinero a través de “Yappy”, bajo la promesa de supuestas capacitaciones obligatorias e inducciones para poder iniciar sus labores.