El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, durante su visita en Panamá, destacó que “no permitirá” que China “ponga en peligro” la operación del Canal de Panamá.

“Hoy, el Canal de Panamá enfrenta nuevas amenazas, Estados Unidos no permitirá que la China comunista ni cualquier otro país ponga en peligro la operación ni la integridad del Canal”, expresó el jefe del pentágono desde Rodman, donde participó de la inauguración de la renovación del Muelle 3.

“Quiero ser muy claro. China no construyó este Canal, no opera este Canal. Y China no va a usar este Canal como arma. Juntos, con Panamá como líder, vamos a asegurar el Canal”, agregó Hegseth.

El secretario de Defensa destacó que “estamos planificando otro tipo de colaboración también con los asociados panameños, tanto en el lado Pacífico como en el Atlántico del Canal. Juntos vamos a tomar pasos osados para fortalecer los lazos de amistad y seguridad entre los dos países”.