Hay 28 autos asignados al Municipio de Colón que no aparecen, informó el alcalde Galván

El nuevo alcalde de Colón Diógenes Galván informó este miércoles, 10 de julio, que hacen falta 28 vehículos que fueron entregados en custodia por la Dirección de Bienes Aprehendidos del MEF a la administración de Alex Lee.

Galván recibió la visita de funcionarios del MEF que acudieron a solicitar la devolución de esos bienes, ya que los casos por los cuales fueron aprehendidos los autos no han sido resueltos. “Quiero manifestarles que aquí no hay ninguno de esos bienes, aquí no hay ninguno de esos autos”, expresó.

Destacó que se trata de vehículos marca BMW X3, Honda Redline, Mitsubishi L200, Hyundai Accent, Mazda VTS50, Toyota Fortuner, Infiniti, Mercedes-Benz, entre otros.

“Le mando un mensaje a todos los ciudadanos que tienen estos carros, regrésenlos porque estos carros no son ni del alcalde que se los entregó ni del Municipio. Estaban dados en custodia al municipio y tenemos que devolverlos al Ministerio de Economía y Finanzas. El ciudadano que tenga uno de estos carros y no lo entregue, está infringiendo la ley”, advirtió el nuevo alcalde.