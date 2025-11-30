Hallan armas y municiones en Santa Ana tras denuncia ciudadana

La Policía Nacional realizó la Operación Diamante Azul en el corregimiento de Santa Ana, donde se incautaron cuatro armas de fuego tipo pistola y un arma de fuego tipo fusil, así como once proveedores, 490 municiones y una granada.

El hallazgo se produjo en la azotea del edificio Vina 560, en Calle 18, luego de recibir una denuncia ciudadana. Los indicios fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para el debido proceso.

La Policía Nacional reafirmó su compromiso con la seguridad ciudadana y continuará desarrollando acciones operativas para prevenir hechos delictivos y garantizar la tranquilidad de todos.