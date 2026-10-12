Habilitan vía Las Tablas-Tonosí tras derrumbe provocado por el sismo

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que habilitó el tránsito por la carretera Las Tablas-Tonosí, a la altura de El Espavé, en el corregimiento de Flores, Los Santos, tras retirar los escombros de un derrumbe provocado por el sismo del pasado 9 de octubre.

Se detalló que los trabajos incluyeron la limpieza de otros deslizamientos a lo largo de la ruta, que conecta con más de 10 comunidades del distrito de Tonosí. Para las labores se movilizaron equipos y personal del MOP, con apoyo de la empresa privada.

Según el ministerio, la reapertura de la vía también permite facilitar el traslado de ayuda humanitaria hacia comunidades apartadas de la provincia afectadas por el movimiento sísmico.

El director regional del MOP en Los Santos, Iván Espino, informó que los equipos continúan atendiendo otros puntos afectados, entre ellos Búcaro, Playa Venao, la carretera Tonosí-Macaracas y Cambutal.