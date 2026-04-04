Guardaparques de MiAmbiente coordinan acciones ante denuncias de minería ilegal en Donoso

Guardaparques del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) sostuvieron una reunión con el Equipo Multidisciplinario Especializado (EME ambiental) con el objetivo de intercambiar información con reportes de presunta minería ilegal y afectaciones a los recursos hídricos en el Área De Recursos Manejados Donoso y Omar Torrijos Herrera (ARMDOTH) en la provincia de Colón, informó la entidad ambiental.

MiAmbiente señaló que durante el encuentro, se analizaron denuncias sobre posibles delitos ambientales, permitiendo corroborar datos y fortalecer los mecanismos de vigilancia. De igual manera manifestó que la reunión sirvió para planificar estrategias operativas e identificación de rutas donde podrían estarse desarrollando estas actividades ilícitas. Además, se destacó la importancia de trabajar de manera articulada con diferentes estamentos de seguridad, con el fin de desarticular posibles redes de infractores que atentan contra la integridad de los ecosistemas protegidos.

Asimismo enfatizó que como parte de las acciones en campo, se realizó un recorrido por los sectores de Villa del Carmen, El Embarcadero y Sardina. Durante la visita, los guardaparques dialogaron con moradores de estas comunidades, brindando orientación sobre los permisos de roza y quema, como parte de las medidas preventivas para evitar incendios de masa vegetal.

El SINAP mantendrá una constante y permanente vigilancia para prevenir, detectar y minimizar los delitos ambientales. La protección de la biodiversidad es una responsabilidad compartida, por lo que se hace un llamado a la ciudadanía a colaborar activamente en la conservación de los recursos naturales.