Gremios periodísticos advierten que “La libertad de expresión no puede ser objeto de intimidaciones”

Ante las recientes amenazas sobre posibles agresiones físicas contra la periodista Flor Mizrachi, surgidas durante una conversación entre la exdiputada Katleen Levy y el diputado Jairo Salazar transmitida en el pódcast de la exparlamentaria, el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, el Consejo Nacional de Periodismo (CNP) y la Asociación Panameña de Radiodifusión (APR) expresaron su firme rechazo a cualquier forma de agresión o amedrentamiento contra quienes ejercen la profesión, según informaron en un comunicado emitido el 22 de octubre de 2026.

Las organizaciones manifestaron que su compromiso permanece intacto con la libertad de expresión, el ejercicio responsable del periodismo y el derecho ciudadano a la información, más allá de simpatías, diferencias personales o líneas editoriales. El periodismo tiene el deber de investigar, fiscalizar y cuestionar, especialmente a quienes ejercen o han ejercido la función pública; por tanto, aunque un estilo comunicativo resulte duro, incómodo o confrontativo, ello no justifica amenazas cuando los planteamientos están fundamentados en hechos. La política existe para servir y quien asume un rol público debe aceptar el escrutinio de sus actuaciones, puesto que abandonar un cargo no exime las responsabilidades de la gestión ni convierte el retorno a la vida civil en un espacio para tomar represalias.

Quienes se consideren agraviados por alguna publicación cuentan con mecanismos de rectificación y vías legales para reclamar sus derechos, los cuales deben emplearse adecuadamente, con proporcionalidad y sin excesos, evitando su uso como instrumentos de coacción. El comunicado recordó que incluso la propia excongresista, ahora dedicada a la producción y conducción de su programa, podría eventualmente ser objeto de intimidaciones por sus entrevistas, opiniones o cuestionamientos, escenario en el cual merecería la misma protección de su libertad de expresión que hoy se exige para Mizrachi. Finalmente, el Fórum, el CNP y la APR reiteraron su compromiso inquebrantable con la defensa de estos principios fundamentales y con el libre y seguro ejercicio periodístico en el país.