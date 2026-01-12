Gobierno proyecta alcanzar 90% de transformación de la justicia comunitaria para el 16 de enero

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, informó que el Ejecutivo aspira a alcanzar el 90% del proceso de transformación de la justicia comunitaria en todo el país para el próximo 16 de enero, como parte de la implementación de la Ley 467 de 2025.

“Aspiro a que el próximo 16 de enero se pueda anunciar que se ha alcanzado el 90% del proceso de transformación de la justicia comunitaria, junto a sus jueces, en todas las provincias del país”, afirmó la ministra durante una conferencia de prensa realizada este lunes.

Montalvo explicó que el fortalecimiento de la Justicia Comunitaria busca atender de manera oportuna conflictos vecinales y comunitarios que, de no resolverse a tiempo, pueden escalar en hechos de violencia y terminar en instancias del Ministerio Público. Según indicó, el enfoque está dirigido a responder a ciudadanos que durante años no recibieron atención efectiva a sus solicitudes. “Había personas que se sentían abandonadas por el sistema”, sostuvo.

La titular de Gobierno señaló que el proceso de transformación se desarrolla conforme a lo establecido en la Ley 467, promulgada el 24 de abril de 2025, y detalló que se han realizado recorridos en las provincias centrales, mientras que equipos de trabajo permanecen activos en Chiriquí, Bocas del Toro, Darién y en las comarcas indígenas.

Como resultado de estas acciones, indicó que el 75 % de los jueces comunitarios a nivel nacional ya han tomado posesión de sus cargos. “Realizamos convocatorias abiertas para que toda persona interesada pudiera participar. No voy a permitir que este proceso se politice”, enfatizó.

Montalvo adelantó que para el mes de mayo se llevará a cabo un concurso con el objetivo de integrar a los participantes a una estructura funcional y a un sistema de justicia comunitaria fortalecido.