Gobierno inspecciona avances en remodelación de estadios en Colón; obras serán entregadas en 2026

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, realizó una inspección a los trabajos de remodelación de los estadios Roberto Mariano Bula (béisbol) y Armando Dely Valdés (fútbol), cuya entrega está programada para inicios del año 2026.

En el caso del estadio de béisbol Mariano Bula, cuyos trabajos están a cargo de la empresa Administración de Proyectos de Construcción, S.A. (APROCOSA), la obra registra un avance del 85%. Actualmente genera 215 plazas de empleo, de las cuales el 98% corresponde a trabajadores colonenses.

El proyecto contempla una capacidad para 5,000 aficionados y 102 estacionamientos, además de locales comerciales, baños con vestidores para deportistas, clubhouse, jaula de bateo, palco, gimnasio, salón de conferencias, dos dormitorios con capacidad para 32 jugadores, cabinas de prensa, lavandería y enfermería. Todas las facilidades cumplirá con las especificaciones de la Major League Baseball.

La orden de proceder de esta obra fue emitida el 7 de noviembre de 2017, con una proyección inicial de 20 meses de construcción y un costo original de B/. 15,591,271.76. No obstante, el proyecto quedó abandonado durante dos administraciones consecutivas, hasta que la actual gestión le dio el impulso final. Tras liquidarse por mutuo acuerdo a la empresa ASINCRO, APROCOSA fue contratada para concluir los trabajos. El valor total final del contrato asciende a B/. 33.7 millones, y la entrega está prevista para marzo de 2026.

“Colón tenía siete años de estar esperando”, explicó el ministro Orillac. “Felicito a la empresa y a los trabajadores. Esto demuestra la calidad de seres humanos que hay aquí en Colón de llevar adelante obras como esta”.

Durante su visita, Orillac también inspeccionó el avance en la remodelación del estadio de fútbol Armando Dely Valdés, proyecto ejecutado por la empresa PROLOSA, adjudicada por un monto de B/. 5.2 millones.

Esta obra incluye un nuevo terreno de juego con césped sintético y especificaciones FIFA, un moderno sistema de riego, el cambio estructural del techo y cubierta, así como graderías impermeabilizadas con capacidad para 1,700 aficionados. Actualmente, 40 trabajadores están asignados al proyecto, que se prevé completar en la primera mitad del año 2026.