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Gobierno entrega última fase de Ciudad Esperanza

Gobierno entrega última fase de Ciudad Esperanza
ML | El presidente de la República José Raúl Mulino, una beneficiada y su hijo y la primera dama Maricel Cohen de Mulino.
Gobierno entrega última fase de Ciudad Esperanza
Cortesía | Parte del complejo habitacional en Ciudad Esperanza.
Gobierno entrega última fase de Ciudad Esperanza
Cortesía | Nayaritt Martínez recibe su casa con emoción.
Redacción Metro Libre
22 de mayo de 2026

El presidente de la República, José Raúl Mulino, entregó este jueves, 21 de mayo, la última fase del proyecto habitacional Ciudad Esperanza, ubicado en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

Se trata de las fases ocho y nueve que completan la ocupación total del complejo urbanístico, en el corregimiento de Vacamonte, que en su totalidad impactan a más de 700 personas, entre niños y adultos.

En el acto encabezado por Mulino y el ministro encargado de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Fernando Méndez, se entregaron las llaves y certificados de los apartamentos a los beneficiarios.

La totalidad

Fernández informó que “globalmente, contabilizando las familias completas, son más de 1,100 panameños procedentes de los distritos de Arraiján, Chame y La Chorrera, los beneficiados con 220 soluciones de viviendas de dos y tres recámaras que comprenden estas dos últimas fases”.

Los apartamentos, de dos y tres recámaras incluyen sala-comedor, cocina, lavandería y baño higiénico; en la planta baja, tienen adaptaciones para personas con discapacidad, promoviendo la inclusión y facilitando la accesibilidad.

Según información del Miviot las familias que hoy se benefician con estos apartamentos han cumplido con todos los requisitos que exige la Dirección de Desarrollo Social del Miviot.

Algunas familias beneficiadas han sido damnificadas por hechos fortuitos y otras vivían en lugares vulnerables
Capacidad del complejo habitacional

ml | El complejo habitacional consta de 64 torres de 2,130 apartamentos. Tiene áreas deportivas para canchas de baloncesto, de fútbol y recreativas para la sana diversión de los beneficiados. Además, se incluyen espacios para entidades gubernamentales como Banco Hipotecario Nacional, Inadeh, Senacyt, Sinaproc, Idaan, Policía Nacional, Instituto de Mercadeo Agropecuario; así como los ministerios de Educación, Cultura y Desarrollo Social. Se incluyen espacios para entidades gubernamentales como Banco Hipotecario Nacional, Inadeh, Senacyt, Sinaproc, Idaan, Policía Nacional, Instituto de Mercadeo Agropecuario.

Apartamentos que se convierten en hogares dignos

ml | El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) anunció la entrega de 220 nuevos apartamentos que pasan a convertirse en hogares dignos, beneficiando directamente a más de mil personas en el país. Este proyecto habitacional, desarrollado con el apoyo del Gobierno Nacional de Panamá, busca impactar de forma real a las comunidades brindándoles seguridad, estabilidad y nuevas oportunidades para el futuro. La entrega estuvo marcada por el testimonio de los beneficiarios, entre ellos Nayaritt Martínez, cuyas palabras reflejaron la emoción y esperanza de una experiencia que marcará un antes y un después para su entorno.

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