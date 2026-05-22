Gobierno entrega última fase de Ciudad Esperanza

El presidente de la República, José Raúl Mulino, entregó este jueves, 21 de mayo, la última fase del proyecto habitacional Ciudad Esperanza, ubicado en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

Se trata de las fases ocho y nueve que completan la ocupación total del complejo urbanístico, en el corregimiento de Vacamonte, que en su totalidad impactan a más de 700 personas, entre niños y adultos.

En el acto encabezado por Mulino y el ministro encargado de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Fernando Méndez, se entregaron las llaves y certificados de los apartamentos a los beneficiarios.

La totalidad

Fernández informó que “globalmente, contabilizando las familias completas, son más de 1,100 panameños procedentes de los distritos de Arraiján, Chame y La Chorrera, los beneficiados con 220 soluciones de viviendas de dos y tres recámaras que comprenden estas dos últimas fases”.

Los apartamentos, de dos y tres recámaras incluyen sala-comedor, cocina, lavandería y baño higiénico; en la planta baja, tienen adaptaciones para personas con discapacidad, promoviendo la inclusión y facilitando la accesibilidad.

Según información del Miviot las familias que hoy se benefician con estos apartamentos han cumplido con todos los requisitos que exige la Dirección de Desarrollo Social del Miviot.