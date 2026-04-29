Gobierno entrega 200 soluciones de vivienda en Los Santos y Herrera

Durante el Consejo de Gabinete Ampliado realizado en Villa de Los Santos, el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, presentó ante el presidente José Raúl Mulino los avances estratégicos en materia de desarrollo social y habitacional para la región de Azuero.

El titular del Miviot anunció la ejecución de 200 soluciones de vivienda que impactarán directamente a más de 1,000 beneficiarios en las provincias de Los Santos y Herrera, además de fomentar la reactivación económica mediante la generación de 500 oportunidades de empleo.

Como parte de esta jornada, se formalizó la entrega de 58 viviendas en Los Santos con la participación de 15 beneficiarios que representaron a las familias favorecidas.

El ministro destacó que estas acciones responden a la prioridad del Gobierno Nacional de garantizar un techo seguro para la población, subrayando que “estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno Nacional de seguir impulsando el acceso a viviendas dignas y mejorar la calidad de vida de los panameños”.