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Gobierno entrega 200 soluciones de vivienda en Los Santos y Herrera

Durante el Consejo de Gabinete Ampliado en Villa de Los Santos, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial presentó un plan estratégico que contempla la creación de 500 empleos y beneficia a más de mil personas en la región de Azuero

Gobierno entrega 200 soluciones de vivienda en Los Santos y Herrera
ML | Varios beneficiarios de los proyectos habitacionales del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial junto al presidente José Raúl Mulino, la primera dama Maricel y el ministro Jované.
Gobierno entrega 200 soluciones de vivienda en Los Santos y Herrera
Gobierno entrega 200 soluciones de vivienda en Los Santos y Herrera
Cortesía | El ministro de Vivienda Jaime Jované.
Gobierno entrega 200 soluciones de vivienda en Los Santos y Herrera
Cortesía | Una persona beneficiada con vivienda en Herrera.
Redacción
29 de abril de 2026

Durante el Consejo de Gabinete Ampliado realizado en Villa de Los Santos, el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, presentó ante el presidente José Raúl Mulino los avances estratégicos en materia de desarrollo social y habitacional para la región de Azuero.

El titular del Miviot anunció la ejecución de 200 soluciones de vivienda que impactarán directamente a más de 1,000 beneficiarios en las provincias de Los Santos y Herrera, además de fomentar la reactivación económica mediante la generación de 500 oportunidades de empleo.

Como parte de esta jornada, se formalizó la entrega de 58 viviendas en Los Santos con la participación de 15 beneficiarios que representaron a las familias favorecidas.

El ministro destacó que estas acciones responden a la prioridad del Gobierno Nacional de garantizar un techo seguro para la población, subrayando que “estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno Nacional de seguir impulsando el acceso a viviendas dignas y mejorar la calidad de vida de los panameños”.

Áreas que cubren los proyectos

ml | Durante una ponencia, el ministro Jaime Jované detalló que las áreas cubiertas por los proyectos habitacionales en Azuero incluyen Las Tablas, Los Santos, Macaracas, Tonosí, Pocrí y Guararé. Asimismo, especificó: “Para la provincia de Herrera entregamos 150 soluciones de vivienda en los distritos de Chitré, Las Minas, Ocú, Pesé, Los Pozos, Parita y Santa María”, completando así un total de 200 soluciones. A su vez, informó que se tienen proyectados nuevos procesos de licitación para ambas provincias.

Más proyecciones y trabajo con el MEF

ml | El ministro detalló que en la provincia de Herrera se mantienen operativas las actuales instalaciones del Ministerio de Vivienda. En cuanto a Los Santos, anunció un nuevo desarrollo proyectado en los terrenos ubicados detrás del Hospital Anita Moreno. Este proyecto contempla la construcción de complejos residenciales de planta baja más cuatro niveles, con el objetivo de optimizar el desarrollo y el uso del suelo en la región y que trabajan con el Mef para la correcta asignación de suelo.

El proyecto del Miviot ha tenido impacto en la calidad de vida de más de 1,000 beneficiarios de Los Santos y Herrera
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