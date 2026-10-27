Gobierno construirá 2,700 viviendas para damnificados por el terremoto

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció la construcción de 1,400 viviendas adicionales a las 1,300 que ya comenzaron a edificarse para las familias afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre. También informó que se instalarán estructuras temporales junto a las casas en construcción para alojar a los damnificados mientras avanzan las obras.

“Hoy anuncio que he dado la instrucción de construir 1,400 viviendas adicionales a las 1,300 que ya iniciaron su construcción. Todas las viviendas respetan las medidas de seguridad para volver a dar un hogar a los panameños que los perdieron. Mientras ellas se construyen, se instalarán estructuras temporales contiguas a la construcción, es decir, al lado de la casa en construcción con mejores condiciones para las familias afectadas”, dijo Mulino durante una conferencia de prensa.

El mandatario señaló que el proceso de reconstrucción y reparación integral comenzó mientras las autoridades recopilaban información sobre los daños. “No sólo estamos construyendo, sino que hemos entregado las primeras viviendas”, añadió.

Mulino indicó que la atención habitacional es una prioridad y planteó la participación de jóvenes en las obras como una oportunidad para obtener su primera experiencia laboral. La ministra de Trabajo deberá explicar los detalles de esa medida, según anunció el presidente.

Como parte de las acciones para agilizar la reconstrucción, el Gobierno modificó el fideicomiso constituido con el Banco Nacional de Panamá para financiar a los contratistas. “En el día de hoy se modificó el fideicomiso constituido con el Banco Nacional de Panamá para poder financiar a los contratistas, dando una respuesta eficiente e inmediata para los damnificados, como así también para los contratistas”, expresó Mulino.

También anunció que la Contraloría General incorporará equipos profesionales adicionales para acelerar los procesos y ampliar los controles en las cuatro provincias afectadas.

Por su parte, el secretario de Metas, José Ramón Icaza, explicó que el Consejo de Gabinete evaluó los daños registrados, con énfasis en las viviendas y la situación de las familias afectadas.

“En el Consejo de Gabinete de hoy tuvimos la oportunidad de poder hacer una evaluación de los daños que se han ido registrando, sobre todo con el enfoque en la vivienda y el estado de situación de las familias afectadas, y es así que nosotros hemos entonces podido idear un mecanismo mucho más ágil para poder llevar esa solución de vivienda y trabajar para la familia y para poder darle esa solución que tanto lo necesita en este momento”, sostuvo Icaza.