Gobierno busca reactivar construcción del Centro Regional Universitario de Colón

El Gobierno Nacional busca retomar lo antes posible la construcción del Centro Regional Universitario de Colón (CRU-Colón), proyecto que permanece abandonado y cuyas instalaciones presentan un considerable deterioro.

Así lo informó el Ministerio de la Presidencia, luego de una reunión encabezada por el ministro Juan Carlos Orillac y el rector de la Universidad de Panamá, José Emilio Moreno Ramos, quien acudió acompañado de una comitiva de autoridades universitarias para exponer la situación que atraviesa esta obra.

Durante el encuentro, el rector Moreno Ramos y los representantes de la UP detallaron las condiciones de las estructuras del centro regional, cuya renovación total debía estar concluida en julio de 2019. Sin embargo, los trabajos fueron abandonados y, hasta la fecha, la obra continúa sin ser terminada.

Ante esta problemática, Orillac manifestó el interés del gobierno del presidente José Raúl Mulino de encontrar una solución que permita rescatar el proyecto y avanzar con su culminación.

El ministro adelantó que coordinará con el contralor general de la República, Anel Flores, los pasos a seguir, tomando como referencia una auditoría que actualmente desarrolla la Contraloría General de la República.

La reunión permitió analizar los aspectos técnicos y administrativos necesarios para definir una ruta que permita atender esta situación y recuperar una infraestructura universitaria de gran importancia para la población colonense.