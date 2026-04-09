Gobierno ajusta estrategia de seguridad ante hechos de violencia

Durante su conferencia de prensa, el presidente Mulino, abordó el tema de la reciente ola de violencia y asesinatos ocurridos a plena luz del día, enfatizando que su administración mantiene un monitoreo constante sobre la situación criminal del país. El mandatario explicó que la respuesta del Estado debe ser dinámica ante el ingenio de las bandas organizadas: “La estrategia de seguridad cambia todos los días porque se innovan formas de delinquir ”, señaló Mulino.

Por su parte, el subdirector de la Policía Nacional, Francisco Castro, aportó datos técnicos y estadísticos para contextualizar los hechos recientes, destacando que, a pesar de la percepción de inseguridad, las cifras muestran una mejoría respecto al año anterior. “Con respecto al tema de homicidios es importante mencionar, haciendo una comparativa a esta fecha con el año pasado, hay una reducción del 6% en estos casos. El Ministerio de Seguridad y la Policía Nacional están haciendo esfuerzos significativos de la mano del Ministerio Público para dar con las personas que cometan este tipo de ilícitos”, detalló el jefe policial.

Castro también vinculó la mayoría de estos crímenes con actividades de las estructuras criminales, aclarando que “un porcentaje muy alto de estos hechos obedecen a personas que sus ingresos los obtienen de manera ilícita de diferentes modalidades”. Ante este escenario, la Policía Nacional ha procedido a intensificar las intervenciones en los puntos críticos del territorio nacional: “Es por ello que nosotros también estamos realizando reforzamientos en todas las zonas policiales que nos están marcando un repunte en estos casos; con presencia policial”, concluyó el subdirector.