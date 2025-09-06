Fundación Serenamente realizará la 9ª Caminata por la prevención del suicidio

Este domingo, 7 de septiembre, la Fundación Serenamente llevará a cabo la 9ª Caminata por el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, una jornada destinada a generar conciencia sobre la salud mental, brindar acompañamiento a quienes atraviesan momentos difíciles y rendir homenaje a las personas que han perdido la vida por suicidio.

A través de un comunicado, la fundación detalló que la caminata partirá a la 7:00 a.m. desde la Cinta Costera (estacionamientos del Hotel Miramar) y reunirá a aliados, ciudadanos, profesionales de la salud, voluntarios, sobrevivientes de intentos de suicidio y familiares de víctimas, en un gesto colectivo de memoria, solidaridad y prevención.

Asimismo, de la organización destacaron que esta actividad se realiza desde 2017 en memoria de Daniel Martinelli Bennett y que, en la presente edición, cuenta con el respaldo de Cruz Blanca Panamá, Fundación Iguales Panamá, Fundación Relaciones Sanas, Fundación Voluntarios de Panamá, Ni Uno +, PFLAG Panamá y la Sociedad Panameña de Psiquiatría, entre otros aliados que se han sumado a la iniciativa.