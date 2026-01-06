Funcionaria de Meduca es agredida con potasa

La ministra de Educación, Lucy Molinar, confirmó que una funcionaria del departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Educación (Meduca) fue agredida por un exadministrativo en la sede regional de Panamá Centro.

“En el día de hoy, una persona que fue separada del cargo llegó con un producto corrosivo a hacerle daño a la persona de recursos humanos de la regional de Panamá Centro. Logró impactar al cuerpo, la funcionaria está hospitalizada, llamamos a la policía y la señora está detenida”, informó la Ministra.

Agregó Molinar que al momento de la detención la agresora afirmó ser paciente psiquiátrica.

“Nos enteramos de que tenía amenazas de muerte a la directora de la escuela y curiosamente, apenas llegó la policía, empezó a gritar que es paciente de un psiquiatra, con lo cual no le podían hacer nada. Yo creo que de paciente tiene poco y esa no es una excusa para que pueda hacer todo lo que hizo, porque no creo que haya sido un acto de impulso silvestre”, sostuvo Molinar.

Se conoció que la funcionaria separada del cargo fungía como trabajadora manual.