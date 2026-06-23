Fuertes lluvias y vientos causan caída de árboles y afectaciones eléctricas en Darién

Las fuertes lluvias y ventolinas registradas en la provincia de Darién desde aproximadamente las 2:50 de la madrugada provocaron la caída de árboles y afectaciones en postes del tendido eléctrico en distintos puntos de la vía, generando inconvenientes para la circulación vehicular.

De acuerdo con información suministrada por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), personal de emergencia se mantiene trabajando en el despeje de la carretera con el apoyo de SENAFRONT y equipos de asistencia vial, con el objetivo de garantizar el tránsito seguro de los conductores.

Los bomberos indicaron que durante la mañana se esperaba la llegada de personal de las empresas OHLA y ENSA para continuar con las labores de remoción de un poste y un árbol afectados por las condiciones meteorológicas.

Asimismo, se reportaron múltiples caídas de ramas a lo largo de la vía. Residentes del área también colaboran en las labores de limpieza y remoción de escombros, agregaron de los bomberos.

Las autoridades recomiendan a los conductores transitar con precaución, reducir la velocidad y mantenerse atentos a las condiciones climáticas.