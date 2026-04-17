Fortalecen capacidades de guardaparques con el primer Curso de Operadores de Botes Especiales

El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), a través de la Dirección Nacional de Áreas Protegidas y Biodiversidad, celebró la graduación de catorce guardaparques del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), quienes culminaron con éxito el primer Curso de Operador de Botes Especiales.

El curso fue impartido por instructores altamente calificados de la Escuela de Entrenamiento Naval, Comando Naval, del Servicio Nacional Aeronaval, quienes cuentan con amplia experiencia operativa y un sólido conocimiento técnico en el ámbito marítimo.

Durante un mes, los participantes recibieron formación especializada en navegación, marinería, cabuyería, natación, manejo de botes especiales, redes de comunicaciones, lectura de cartas de navegación, rescate y supervivencia en la mar. Estas competencias fortalecen la capacidad operativa de los guardaparques en áreas protegidas con acceso marítimo o fluvial, donde el dominio de técnicas de navegación y seguridad acuática resulta fundamental para la vigilancia y protección de los recursos naturales.

Los guardaparques participantes provienen de distintas áreas protegidas del país administradas por el SINAP, como el Parque Nacional Coiba, Parque Nacional Chagres, Parque Nacional Darien, Parque Nacional Humedal San San Pond Sak, Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, Paisaje Protegido Isla Escudo de Veraguas, Parque Nacional Cerro Hoya y el Humedal Golfo de Montijo, donde las labores de patrullaje, monitoreo y control requieren el uso constante de embarcaciones para reforzar la protección de ecosistemas marinos y costeros.

Cabe destacar el profesionalismo, la vocación de servicio y la capacidad pedagógica de los instructores de la Aeronaval, quienes no solo transmitieron conocimientos teóricos, sino que también fortalecieron las competencias prácticas de los guardaparques, contribuyendo significativamente a su desempeño en entornos acuáticos complejos.

La iniciativa surgió por solicitud del ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, tras la donación de una embarcación para la conservación de áreas marinas protegidas, realizada por la organización internacional WildAid, lo que hizo necesario fortalecer las capacidades técnicas del personal encargado de operar estas unidades en labores de patrullaje y vigilancia ambiental.

Navarro destacó que esta capacitación representa un avance importante para fortalecer el trabajo de los guardaparques en el país. “Con esta formación profesional seguimos fortaleciendo las capacidades de nuestros guardaparques para mejorar la vigilancia y protección de las áreas marinas y costeras del país. Agradecemos el respaldo del presidente José Raúl Mulino, para las iniciativas que impulsan la conservación y el resguardo de nuestros recursos naturales, lo que hizo posible nuestra participación en el curso que hoy culmina”.

Las habilidades adquiridas permitirán que los guardaparques amplíen sus competencias más allá de la vigilancia terrestre, incorporando habilidades clave para la gestión de riesgos, la seguridad marítima y la respuesta ante emergencias. Entre los principales beneficios destacan la mejora en la capacidad de respuesta operativa ante incidentes, el fortalecimiento de la seguridad en operaciones con embarcaciones y el desarrollo de capacidades institucionales que, a futuro, podrían permitir la formación interna de marinos u operadores de lanchas dentro de MiAMBIENTE.

Por otra parte, estas competencias fortalecen el trabajo interinstitucional, facilitando la colaboración con otros estamentos de seguridad del Estado en tareas de patrullaje, rescate y control.

En tanto, Chris Wilcox, director de programa de WildAid, resaltó el valor de esta cooperación para fortalecer la protección ambiental en Panamá. “Nos enorgullece apoyar al Ministerio de Ambiente en el desarrollo de este primer curso de operadores de botes especiales, que contribuirá a fortalecer las capacidades de patrullaje y la protección de las áreas protegidas del país”, señaló Wilcox.