Feria del Mar en Veracruz congrega a más de 1,500 personas

La tradicional Feria del Mar en Veracruz volvió a llenar de vida el fin de semana con un programa cargado de actividades culturales, música, gastronomía y expresiones de la identidad local.

Según el reporte oficial, más de 1,500 personas se dieron cita en este encuentro comunitario que celebra las costumbres y tradiciones de la región, consolidándose como un espacio para compartir en familia y fortalecer los lazos de la comunidad.

Se detalló que entre los stands más visitados estuvo el de Cobre Panamá, que a través de su programa Cobre Conecta abrió espacios educativos para acercar a los asistentes a conceptos de minería responsable.

La iniciativa permitió a los visitantes interactuar, formular preguntas y aprender de primera mano, en línea con el objetivo de la empresa de mantener un diálogo transparente y cercano con las comunidades en todo el país.