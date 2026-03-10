$!Fedefarma llama a reforzar vacunación contra el VPH para prevenir el cáncer cervicouterino en Panamá

En medio del mes de conmemoración de los derechos de las mujeres, del Día Internacional de la Mujer y del Día contra el cáncer uterino, la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos (Fedefarma) reiteró la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), en coordinación con iniciativas impulsadas por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica.

De acuerdo con la OMS, más del 95% de los 660 mil casos de cáncer cervicouterino que se registran cada año en el mundo están asociados al VPH. “Cada dos minutos, una mujer muere a causa de esta enfermedad prevenible en todo el mundo, y el 90% de estas muertes se producen en países de ingresos bajos y medios”, advierte el organismo internacional.

En Panamá, cifras del Ministerio de Salud indican que el Instituto Oncológico Nacional registró el ingreso de 3,695 mujeres con diagnóstico de cáncer cervicouterino entre 2015 y 2024. Actualmente, esta enfermedad representa el tumor maligno con la segunda tasa de incidencia más alta en el país.

Datos de la Organización Panamericana de la Salud señalan que la Región de las Américas es la segunda con mayor incidencia de este cáncer a nivel mundial, con una tasa ajustada de 15.1 casos por cada 100 mil mujeres, cifra que triplica la meta establecida por la OMS para eliminar la enfermedad, fijada en cuatro casos por cada 100 mil mujeres.

Para Carmen Da Silva, directora de Fedefarma para el clúster de Panamá y República Dominicana, el país fue pionero en la región al incorporar la vacuna contra el VPH en su programa nacional de inmunización y al establecer un plan de acción para eliminar el cáncer cervicouterino hacia 2030. No obstante, expresó preocupación por la disminución en las tasas de vacunación.

“Panamá fue pionero en América al incorporar la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en su programa de inmunización para la niñez y al establecer un plan nacional de acción para eliminar el cáncer cervicouterino hacia 2030. Sin embargo, los recientes datos sobre la disminución en las tasas de vacunación generan preocupación. Desde FEDEFARMA hacemos un llamado a reforzar estos esfuerzos, ya que reducir la incidencia y la mortalidad asociadas a este cáncer es una meta alcanzable”, dijo.

Según la OMS, Panamá redujo en 11 puntos porcentuales la vacunación contra el VPH en niñas de 15 años entre 2010 y 2024, alcanzando una cobertura del 54%, diez puntos por debajo del promedio de las Américas, que se sitúa en 64%.

El especialista Luis Francisco Cordero, director médico del clúster norte de MSD, explicó que la estrategia global de eliminación del cáncer cervicouterino se basa en el esquema 90-70-90 promovido por la OMS. Esta iniciativa busca que el 90% de las niñas menores de 15 años estén completamente vacunadas contra el VPH, que el 70% de las mujeres se realicen pruebas de detección de alta sensibilidad a los 35 y 45 años, y que el 90% de quienes presenten lesiones precancerosas reciban tratamiento oportuno.

El especialista también subrayó que la vacunación no debe limitarse a las niñas, ya que los niños también pueden infectarse y desarrollar enfermedades relacionadas con el virus.