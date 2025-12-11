Fedefarma advierte aumento de riesgo por medicamentos falsificados durante la temporada navideña

Con la llegada de la temporada navideña, el incremento en la circulación de personas y de dinero, tanto dentro como fuera del país, crea un ambiente propicio para el tráfico de productos ilegales, entre ellos los medicamentos falsificados. Así lo señala la Comisión de Prevención de Ilícitos de la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos (Fedefarma), con base en su experiencia regional.

“En temporadas festivas, el incremento en la circulación de personas y de dinero suele traducirse en un mayor volumen de compras. En ese contexto, muchas personas buscan soluciones rápidas y aparentemente más accesibles para atender desde resfríos y malestares comunes hasta enfermedades crónicas”, señaló Carmen Da Silva, directora de Fedefarma para el clúster de Panamá y República Dominicana.

Añadió que “e sta dinámica abre espacios para que redes ilegales introduzcan al mercado productos no regulados, poniendo en riesgo la vida de las personas y generando altos costos para los sistemas de salud

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre el 10% y el 30% de los medicamentos en países en desarrollo, es decir, entre 1 y 3 de cada 10, pueden ser falsificados. Este fenómeno afecta tanto a medicamentos de marca como a genéricos y puede presentarse desde copias ilegales hasta productos sin sustancia activa.

Da Silva recordó que un medicamento falsificado “pone en serio riesgo la salud de las personas, incluso su vida”. Explicó que estos productos no solo carecen de efecto terapéutico, sino que pueden contener sustancias tóxicas. Además, advirtió sobre el impacto económico que sufren las familias, que deben asumir gastos duplicados o mayores, y sobre la presión adicional que generan en los sistemas de salud debido a la necesidad de atención de urgencia, traslados e internamientos.

Recomendaciones:

-Buscar puntos de venta formales y farmacias con licencias.

- Sospechar si el precio es muy bajo en comparación con otros establecimientos.

- No comprar en la calle, plazas, ferias, mercados, ventas ambulantes o sitios sospechosos de internet.

- Desconfiar de publicidad “milagrosa”.

- Revisar empaques, sellos de seguridad y cierres integrados.

- Desechar medicamentos vencidos en puntos de acopio autorizados.

- Reportar a las autoridades cualquier sospecha de venta de medicamentos ilícitos.