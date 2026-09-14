Familiares de panameños detenidos en Cuba piden no hablar en nombre de sus seres queridos

La Cancillería de Panamá informó que los familiares de los siete ciudadanos panameños detenidos en Cuba se deslindaron categóricamente de las acciones promovidas por la organización autodenominada Camino a la Democracia.

“Los familiares de los siete ciudadanos panameños que se encuentran detenidos en la República de Cuba, nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional para expresar nuestro firme rechazo ante las recientes manifestaciones y pronunciamientos promovidos por la organización autodenominada Camino a la Democracia”, declaran en un comunicado emitido este lunes.

Subrayan que “ante esa situación, deseamos dejar clara nuestra posición: Nos deslindamos categóricamente de dichas acciones, así como de cualquier actividad o agenda que esa organización promueva”.

Señalan que, como familiares directamente afectados por esa dolorosa situación, lamentamos profundamente las circunstancias bajo las cuales viajaron nuestros familiares, generando consecuencias en la participación sobre ese tipo de iniciativas”.

“Solicitamos a esa organización y terceros, abstenerse de continuar realizando pronunciamientos públicos como defensores de nuestros familiares que se encuentran actualmente detenidos. Esas declaraciones no representan nuestro sentir, ni contribuyen de manera efectiva a la resolución de esta situación”, declaran.