Familiares de los siete detenidos en Cuba aclaran que “Camino a la Democracia” no los representa

Los familiares de los siete panameños detenidos en Cuba pidieron a la organización Camino a la Democracia que deje de emitir pronunciamientos en nombre de sus seres queridos y aclararon que no respaldan las recientes acciones promovidas por ese grupo.

En un comunicado divulgado este 10 de septiembre, los familiares señalaron que se deslindan “categóricamente” de las manifestaciones, pronunciamientos y cualquier actividad o agenda impulsada por Camino a la Democracia.

“Como familiares directamente afectados por esa dolorosa situación, lamentamos profundamente las circunstancias bajo las cuales viajaron nuestros familiares, generando consecuencias en la participación sobre ese tipo de iniciativas”, expresaron.

Los familiares también solicitaron a la organización y a terceros que se abstengan de continuar realizando declaraciones públicas como defensores de los siete panameños privados de libertad en Cuba.

“Esas declaraciones no representan nuestro sentir, ni contribuyen de manera efectiva a la resolución de esta situación”, señalaron.