Familia de víctima de la invasión de 1989 recibirá sus restos este lunes

Los restos de Roberto Adolfo Aparicio Oliva, quien desapareció a los 21 años durante la invasión militar de Estados Unidos a Panamá, serán entregados a sus familiares este lunes 9 de noviembre, en un acto solemne que se realizará a las 11:00 a. m. en el Cementerio Jardín de Paz, en la ciudad de Panamá.

La entrega estará a cargo del Ministerio Público, como parte del protocolo de atención a víctimas, según informó la Comisión 20 de Diciembre de 1989.

Aparicio Oliva fue reportado como desaparecido durante los acontecimientos del 20 de diciembre de 1989. Su familia lo buscó en hospitales y cementerios y participó en diligencias de exhumación. Sus restos fueron recuperados en 2020, durante las primeras exhumaciones realizadas en el Jardín de Paz como parte de la investigación que adelanta el Ministerio Público.

La identificación científica fue confirmada el pasado 24 de octubre. El proceso enfrentó dificultades debido a la carbonización de los restos, pero la Fundación de Antropología Forense de Guatemala logró obtener un perfil genético que fue comparado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses con muestras aportadas por sus familiares.

Con esta entrega, serán 14 las víctimas de la invasión cuyos restos han sido restituidos a sus familias desde 2023. Se trata de la tercera ceremonia de este tipo en 2026, luego de las dos realizadas el 22 de julio.