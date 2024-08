Falta de agua: Meduca y la UP suspenden las clases

El Ministerio de Educación (Meduca) anunció la suspensión de clases para el turno vespertino este jueves, 22 de agosto, en Panamá Centro, Panamá Norte y San Miguelito por afectaciones en el suministro de agua potable.

Así mismo, la Universidad de Panamá (UP) informó la suspensión de clases.

La planta potabilizadora de Chilibre registró una falla eléctrica general en horas de madrugada de este jueves, 22 de agosto, lo que provocó la interrupción del servicio de agua potable en Panamá y San Miguelito, informaron del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).

Meduca anunció que la suspensión de clases es para los centros educativos públicos y particulares, sin embargo los docentes y administrativos deben presentarse en las escuelas.

“La solicitud de asistencia a administrativos y docentes responde a la necesidad de atender a niños que seguramente ya habrán salido de sus casas y no los podemos dejar desprotegidos. Toda la situación se estará analizando en el transcurso de la mañana”, resaltó la ministra de Educación Lucy Molinar.

Por su parte, Eduardo Flores, rector de la Universidad de Panamá dijo que se suspenden las clases “en el Campus Octavio Méndez Pereira, en el Campus Harmodio Arias Madrid, en la Facultad de Educación, en la Facultad de Administración Pública, en la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad y en el Centro Regional Universitario de San Miguelito”.

“Las labores administrativas no se suspenden, pero no se tomará la asistencia del personal en el día de hoy, ya que somos conscientes que algunos no podrán llegar a laborar”, agregó Flores.