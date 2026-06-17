Fallece el Dr. Enrique Mendoza, exdecano de Medicina de la Universidad de Panamá

El Dr. Enrique Mendoza, exdecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá (UP), destacado endocrinólogo, investigador y formador de generaciones de médicos panameños, falleció, según confirmaron amigos del especialista.

“Con un profundo pesar comunico a las amistades y alumnos del Dr. Enrique Mendoza su partida de entre nosotros. Pierde la Patria a un gran ciudadano, un médico ejemplar y un académico como pocos”, reveló el catedrático Miguel Antonio Bernal.

Mendoza dedicó gran parte de su vida profesional a la docencia, la investigación y la administración académica y sanitaria.

Egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá con el primer puesto de honor. Fue especialista en Endocrinología por la Universidad de Montpellier, en Francia, y obtuvo una maestría en Bioquímica en la Universidad de Miami.

Además de su trayectoria académica, ocupó diversos cargos en el sistema de salud panameño, entre ellos director nacional de Docencia de los hospitales de la Caja de Seguro Social (CSS), asesor académico del Ministerio de Salud y director académico del Centro Regional para Entrenamiento en Salud.