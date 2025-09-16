Fallece el abogado y comunicador Alfonso Fraguela

El abogado y comunicador Alfonso Fraguela falleció este martes, 16 de septiembre, mientras presuntamente realizaba diligencias en un juzgado, según reportes preliminares, la causa habría sido un infarto.

Tras conocerse la noticia, el abogado Neftalí Jaén expresó: “Se fue el Colega Alfonso Fraguela... Gran compañero de trabajo. Gran vecino en Bethania. Siempre fue solidario en los temas de la escasez de agua en el Barrio. Que Dios lo tenga en La Gloria. Mis condolencias a Sharon Alemán. Adiós amigo”.

Por su parte, la periodista Edna Jaramillo recordó a Fraguela como un profesional íntegro y apasionado: “Me duele la partida de Alfonso Fraguela, periodista y abogado, a quien tuve la oportunidad de conocer. Su pasión por contar la verdad y su integridad dejan huella en todos los que lo conocimos. Descansa en paz. Mis condolencias a su familia y seres queridos”.

El político José Isabel Blandón también se pronunció sobre la pérdida: “Enterándome con mucho pesar del fallecimiento de mi compañero de primaria en la Belisario Porras, Alfonso Fraguela. Colega abogado y gran comunicador, deja un gran vacío. Mis condolencias a su familia y a todas sus amistades”.

Por su parte, el Colegio Nacional de Abogados (CNA) lamentó el fallecimiento de Fraguela González, quien fue vicepresidente del colegiado. “Damos las condolencias a su esposa y abogada Sharon Alemán. Estaremos informando sobre sus honras fúnebres una vez tengan los detalles del mismo”, agrega el gremio.

Fraguela, además de su labor profesional, era un frecuente usuario de redes sociales, donde compartía opiniones sobre temas de interés público. Su última publicación en la red social X fue: “La rendición de cuentas de los Corredores es vital para fortalecer la confianza entre el gobierno y los gobernados. Esta figura condicionada a especie de perpetuidad resulta peligrosa, más cuando las cuentas no están muy claras”.