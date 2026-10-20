Experto internacional destaca que respuesta de Panamá ante sismo superó estándar global

La agilidad con la que el Gobierno de Panamá evaluó los daños estructurales causados por el terremoto del 9 de octubre ha salvado vidas. Así lo reconoció el ingeniero estructural Hideki “Kit” Miyamoto, líder del equipo de expertos enviado por la Embajada de Estados Unidos para inspeccionar la infraestructura en las cuatro provincias más afectadas y apoyar la recuperación de las comunidades, informó el despacho de prensa de la Presidencia de la República

Miyamoto es fundador y director ejecutivo de Miyamoto International, organización global dedicada a la ingeniería estructural y a la reducción del riesgo de desastres, cuyos especialistas recorren las provincias centrales para evaluar las estructuras identificadas como prioritarias por el Gobierno panameño. Este martes, el especialista se reunió con el presidente José Raúl Mulino para compartir datos sobre las zonas afectadas y coordinar planes de acción para la reconstrucción de viviendas, escuelas, iglesias y edificios públicos en Veraguas, Herrera, Coclé y Los Santos.

El experto estuvo acompañado por el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, y su equipo. A la reunión asistieron también los ministros designados para dirigir la respuesta ante el desastre, Juan Carlos Orillac (Presidencia) y José Ramón Icaza (Asuntos del Canal y secretario de Metas Presidenciales), además del canciller Javier Martínez-Acha y el vicecanciller Carlos Hoyos.

Durante el encuentro, Miyamoto elogió la rapidez de la respuesta. “La forma en que el Gobierno reaccionó en términos de evaluación de daños fue más rápida que la de muchos países que han enfrentado situaciones similares, y definitivamente superior al estándar internacional. La razón es que durante los primeros 10 días se ha evaluado prácticamente toda la infraestructura y las casas en el área afectada. Usualmente muchos países inician ese proceso dos semanas después”, destacó. Añadió que esta valoración temprana “ha salvado vidas porque ha servido para que la población pueda ver qué ha pasado realmente con sus viviendas y negocios, y reaccione correctamente”.

Por su parte, el presidente Mulino agradeció la asistencia de la Embajada de Estados Unidos y de Miyamoto International, y afirmó que el país se concentra ahora en la reconstrucción de cada casa, escuela, iglesia, hospital, carretera y edificación histórica afectada.

Estados Unidos ha destinado 6 millones de dólares en asistencia humanitaria para las comunidades golpeadas por el sismo y sus réplicas, de los cuales un millón se dirige a las labores de los expertos de Miyamoto International.