Exfuncionarios de la Alcaldía de Colón denuncian atrasos en pagos y anuncian acciones legales

La representante de los trabajadores destituidos de la Alcaldía de Colón, Danishka Castillo Grosso, denunció retrasos en el pago de prestaciones laborales, pese a la existencia de resoluciones a su favor y cheques emitidos, por lo que anunciaron acciones legales contra la administración municipal.

Castillo informó que ayer se reunieron con el departamento de Recursos Humanos y Asesoría Legal, donde les indicaron que no se contaba con el presupuesto para realizar los pagos. Sin embargo, la exfuncionaria señaló que “se podía utilizar un millón de dólares del presupuesto del año pasado, destinado al pago de exfuncionarios, pero que durante la reunión les comunicaron que esos fondos fueron utilizados en otros gastos”.

“Estamos solicitando que nos den un informe de en qué se gastó ese millón de dólares”, expresó.

La exfuncionaria adelantó que solicitarán la ejecución forzosa ante el Tribunal Administrativo de la Función Pública, mediante la cual podrían verse afectadas algunas cuentas del Municipio de Colón.

También denunció que, pese a existir resoluciones y cheques emitidos, muchos de estos pagos no han sido entregados a los beneficiarios, situación que calificó como una posible retención indebida de cheques. Por esta razón, anunció que presentarán una denuncia penal ante el Ministerio Público contra la administración municipal.