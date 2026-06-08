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Etelvina de Bonagas presenta su renuncia al cuerpo docente de la UNACHI

Etelvina de Bonagas presenta su renuncia al cuerpo docente de la UNACHI
ML | Etelvina Medianero de Bonagas.
Redacción Web
08 de junio de 2026

La exrectora y profesora Etelvina Medianero de Bonagas presentó su retiro voluntario del estamento docente de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), donde se desempeñaba como profesora regular titular de medio tiempo (50%).

La decisión fue comunicada formalmente, a través de una carta dirigida al rector encargado, profesor Pedro González, y establece que su retiro será efectivo a partir de este 8 de junio de 2026.

En su comunicación, la docente agradeció a la UNACHI la oportunidad de haber formado parte de la institución durante los años de servicio prestados, reiterando su respeto hacia la comunidad universitaria.

Además, se conoció que Medianero de Bonagas entregará los bienes asignados, entre ellos un teléfono celular y vehículos institucionales.

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