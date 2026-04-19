Estudiantes realizan jornada de limpieza en el Casco Antiguo

El Ministerio de Cultura (MiCultura) informó la realización de una jornada de limpieza este domingo, 19 de abril en playas del Centro Histórico de Panamá, con la participación de más de 50 estudiantes del Instituto Rubiano y la Universidad Americana.

La entidad detalló que la actividad, organizada por la iniciativa Micascoantiguo de MiCultura, permitió la recolección de aproximadamente 75 bolsas de desechos en tres playas de la zona.

Asimismo, la jornada se desarrolló en conmemoración del Día Internacional de los Monumentos y Sitios y del Día de la Tierra. En ese sentido, se contó con el apoyo de la Autoridad de Aseo, que brindó acompañamiento logístico para la disposición adecuada de los residuos.

Durante la actividad, los participantes no solo realizaron labores de limpieza, sino que también promovieron la conciencia ambiental y la importancia de proteger el patrimonio natural y cultural del país.