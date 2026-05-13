Estudiantes preseleccionados para becas del IFARHU serán atendidos en Panamá Centro

Un total de 15,466 estudiantes preseleccionados del Concurso General y del Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad 2026 serán atendidos esta semana por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) en Panamá Centro, como parte del proceso de recepción de documentos.

La institución recordó a los estudiantes y acudientes la importancia de verificar previamente el centro de atención correspondiente y acudir con la documentación completa para agilizar el trámite.

“El listado oficial de los centros de estudio y requisitos puede consultarse en el sitio web del IFARHU”, señaló la entidad.

De acuerdo con la institución, durante las primeras cuatro semanas de jornada ya han sido atendidos más de 107,200 estudiantes en todo el país, quienes completaron el proceso de entrega de documentos para optar por el beneficio.

El IFARHU indicó además que las jornadas continúan desarrollándose en distintas regiones del país.

“Aún continúan las jornadas en varias regiones del país, por lo que exhortamos a los estudiantes y acudientes a mantenerse atentos a los canales oficiales y redes sociales institucionales, donde se publican fechas, centros de atención y listados actualizados”, informó la entidad.