Estudiantes del Tecnológico de Monterrey se reúnen con el Ministro Orillac

Destacados estudiantes del Programa de Liderazgo Empresarial Internacional (PLEI) del Tecnológico de Monterrey se reunieron con el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, en el Palacio de las Garzas, con el objetivo de fortalecer el intercambio académico y cultural, así como brindarles la oportunidad de conocer de primera mano el funcionamiento del Estado, su visión de desarrollo y el papel de Panamá como puente entre regiones y economías, informó el departamento de prensa de la Presidencia.

En la reunión, los jóvenes le explicaron al ministro Orillac que el PLEI apunta a acercar a los estudiantes a los principales retos y oportunidades de la región, promoviendo el diálogo directo con líderes públicos y privados, y fomentando una comprensión profunda del desarrollo económico, la gobernanza y la integración regional.

En este sentido, se les informó que Panamá representa un punto estratégico fundamental dentro de esta misión, dada su relevancia histórica, política y logística, particularmente por el papel del Canal de Panamá.