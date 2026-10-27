Estudiante de Chiriquí asumió simbólicamente la Presidencia por el Día del Estudiante

El estudiante Adolfo Villagra, del Centro Educativo de Progreso, en Puerto Armuelles, Chiriquí, asumió simbólicamente la Presidencia de la República este martes 27 de octubre, como reconocimiento a su esfuerzo académico, durante una jornada por el Día del Estudiante encabezada por el presidente José Raúl Mulino.

Antes de participar en el Consejo de Gabinete Estudiantil en el Palacio de las Garzas, Villagra fue recibido por el mandatario, quien lo instó a mantener su dedicación a los estudios y le entregó una beca para cursar estudios superiores y una computadora portátil.

La actividad también incluyó la designación simbólica de estudiantes sobresalientes de distintas provincias en cargos ministeriales y viceministeriales. Entre ellos, Aralis Rodríguez, del Centro Educativo Papa Francisco, en Herrera, asumió el cargo de ministra de la Presidencia, mientras que Marielys Morán representó simbólicamente a la viceministra de esa cartera.

Durante el acto, Mulino destacó el mérito académico de los jóvenes seleccionados y la importancia de su participación en el futuro del país. “Esto significa mucho para el país. El futuro de esta Nación está en sus manos. El país requiere renovación, talento y, sobre todo, gente seria”, expresó.

Por su parte, la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, felicitó a los estudiantes por sus logros. “Aquí están los mejores estudiantes del país. Gracias por sus esfuerzos”, manifestó.

Posteriormente, Villagra y los jóvenes que integraron el gabinete aprobaron la Resolución de Gabinete Estudiantil No. 1 del 27 de octubre de 2026, en el marco del Programa de Jóvenes Líderes del Movimiento de Desarrollo y Liderazgo Estudiantil.

La resolución plantea impulsar el acceso a una educación digna, segura y de calidad, sin distinción por condición económica o lugar de residencia. También contempla iniciativas de educación financiera, formación técnica, emprendimiento, prácticas profesionales y acercamiento al mundo laboral.

Además, promueve la participación estudiantil en la identificación de necesidades y la búsqueda de soluciones para los centros educativos y las comunidades, así como el desarrollo de capacidades académicas, deportivas, artísticas, culturales, científicas, tecnológicas y socioemocionales.

El gabinete estudiantil para 2027 quedó integrado por Adolfo Villagra como presidente; Lady Joseph como primera dama; Aralis Rodríguez en la Secretaría del Consejo de Gabinete; Gino Fernández en Gobierno; Celisbeth Olmos en Relaciones Exteriores; Jorge León en Educación; Eyda Martínez en Salud; Natalia Cuadros en Trabajo y Desarrollo Laboral; Isabella Arrocha en Comercio e Industrias; María Contreras en Desarrollo Agropecuario; Mabel Pimentel en Vivienda y Ordenamiento Territorial; Marielys Gómez en Obras Públicas; Madelen Batista en Asuntos del Canal; Lisa Ortiz en Desarrollo Social; Maybelline Herbert en Economía y Finanzas; Christhian Quintana en Seguridad Pública; César Sanjur en Ambiente; Gloribeth Fonseca en Cultura y Yarisel Baloy en el Ministerio de la Mujer.