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Este lunes se habilita la plataforma para solicitar el pago del Cepanim

Este lunes se habilita la plataforma para solicitar el pago del Cepanim
Cortesía MEF
Redacción Web
19 de abril de 2026

A partir de mañana, lunes 20 de abril, a las 8:00 a.m., se habilitará la plataforma digital para el registro de los beneficiarios o sobrevivientes que solicitarán el pago de los Certificados de Pago Negociables por Intereses por Mora (CEPANIM), informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Este registro constituye un requisito indispensable para acceder al proceso, con el propósito de garantizar un trámite ordenado, ágil y sin aglomeraciones, sustentado en criterios de eficiencia y adecuada planificación, priorizando en todo momento la salud, la dignidad y el bienestar de los jubilados y adultos mayores”, explicó la institución.

Una vez completado el registro y validada la información suministrada, se comunicará oportunamente la cita para la entrega de los certificados.

El Gobierno Nacional estima la atención de más de 425,000 personas que ejercerán su derecho a acceder a este proceso.

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