Este lunes se habilita la plataforma para solicitar el pago del Cepanim

A partir de mañana, lunes 20 de abril, a las 8:00 a.m., se habilitará la plataforma digital para el registro de los beneficiarios o sobrevivientes que solicitarán el pago de los Certificados de Pago Negociables por Intereses por Mora (CEPANIM), informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Este registro constituye un requisito indispensable para acceder al proceso, con el propósito de garantizar un trámite ordenado, ágil y sin aglomeraciones, sustentado en criterios de eficiencia y adecuada planificación, priorizando en todo momento la salud, la dignidad y el bienestar de los jubilados y adultos mayores”, explicó la institución.

Una vez completado el registro y validada la información suministrada, se comunicará oportunamente la cita para la entrega de los certificados.

El Gobierno Nacional estima la atención de más de 425,000 personas que ejercerán su derecho a acceder a este proceso.