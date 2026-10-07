Estalla conflicto en el Municipio de Arraiján, ciudadanos piden transparencia

Un grupo de ciudadanos se apersonó ayer al Municipio del distrito de Arraiján, en Panamá Oeste, para exigir transparencia en el manejo de fondos públicos y conocer detalles sobre los recursos recibidos por la administración municipal de Stefany Peñalba.

El abogado Abdiel González, de la agrupación Acción Grupal Unidos por Arraiján, señaló que “existen dudas sobre más de $900 mil recibidos por el municipio, además de unos $500 mil provenientes de fondos de descentralización”.

González indicó que “acudieron para participar en la sesión del Concejo Municipal y conocer detalles sobre estos recursos, pero denunció que se les habría impedido participar, pese a considerar que el encuentro debía ser público”.

La agrupación también objetó los despidos registrados en el municipio y pidió garantizar la participación ciudadana en las sesiones.

El cuestionamiento se suma a la solicitud de auditoría presentada ante la Contraloría por la presidenta del Concejo Municipal, Yohana Saldaña, sobre fondos que, de acuerdo con la funcionaria, no estarían debidamente justificados.