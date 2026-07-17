Especialista de la CSS dicta capacitación sobre evaluación temprana de la incontinencia urinaria

Con el objetivo de fortalecer los conocimientos del personal de salud en patologías de alta prevalencia, el Dr. Cleveland Beckford, urólogo de la Policlínica “Don Alejandro de la Guardia, Hijo” en Betania, impartió una docencia médica enfocada en la incontinencia urinaria femenina. Durante la jornada académica se abordaron detalladamente aspectos de la fisiopatología de esta afección, así como los criterios fundamentales para una evaluación clínica temprana y precisa de las pacientes que acuden a las instalaciones sanitarias.

Debido a que la incontinencia urinaria es una afección frecuente que impacta significativamente la calidad de vida de las mujeres, los especialistas recalcaron la importancia de que el personal médico y de enfermería maneje las mejores estrategias de abordaje clínico. La actualización constante en estos temas busca unificar criterios diagnósticos y terapéuticos que faciliten la detección de los síntomas antes de que la condición progrese a etapas de mayor gravedad.

Finalmente, las autoridades de la policlínica destacaron que este tipo de capacitaciones son indispensables para garantizar una atención oportuna, integral y de calidad dentro del sistema de salud pública. Al dotar a los profesionales de herramientas actualizadas, se optimizan los recursos de la institución y se ofrece una respuesta más humana y eficiente a las necesidades de la población femenina de la comunidad.