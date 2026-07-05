Escuelas de manejo acuerdan una tarifa mínima nacional para la formación de conductores

Las escuelas de manejo del país aprobaron un Acuerdo Nacional de Autorregulación, Estandarización, Calidad y Sostenibilidad, mediante el cual establecieron una tarifa mínima nacional de referencia con el objetivo de fortalecer la calidad de la enseñanza, garantizar la sostenibilidad de los centros de formación y promover la profesionalización del sector.

Según el acuerdo, la tarifa estará sustentada en criterios técnicos, económicos y operativos, y busca que la competencia entre las escuelas se base en la excelencia académica, la seguridad, la ética y el cumplimiento de la normativa vigente, dejando de lado prácticas que puedan afectar la preparación de los futuros conductores.

Como parte de los compromisos adquiridos, las escuelas de manejo también acordaron trabajar de manera coordinada con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) para impulsar la modernización del sistema nacional de formación de conductores.

Para ello, el sector presentará un Expediente Técnico Nacional que incluirá propuestas para actualizar la normativa vigente, fortalecer los estándares de calidad, combatir la enseñanza informal, promover la capacitación permanente de los instructores y crear una mesa técnica de trabajo.

Las escuelas de manejo señalaron que estas acciones buscan contribuir a una movilidad más segura, reducir los accidentes de tránsito y proteger la vida de todos los usuarios de las vías públicas del país.