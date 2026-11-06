Escuela de Química de la UP busca empresas e instituciones para el ciclo de pasantías 2027

La Universidad de Panamá, a través de la Escuela de Química de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, convoca a organizaciones públicas y privadas a participar en el programa de pasantías profesionales dirigido a estudiantes de las licenciaturas en Química Industrial y Química, el cual se desarrollará del 18 de enero al 12 de marzo de 2027.

La iniciativa busca fortalecer los vínculos de cooperación entre la academia y el sector productivo, ofreciendo oportunidades para que los futuros profesionales complementen su formación universitaria con experiencias prácticas en entornos laborales reales. La profesora Lourdes Arjona, coordinadora de Química Industrial y responsable del programa, explicó que esta convocatoria permitirá identificar empresas e instituciones dispuestas a recibir estudiantes en sus instalaciones, impulsando así el desarrollo de sus competencias técnicas.

Las prácticas profesionales abarcan áreas clave como investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), análisis de alimentos, gestión ambiental, producción y procesos industriales, control y aseguramiento de la calidad, así como el sector farmacéutico y otras especialidades del campo químico.Las organizaciones interesadas en sumarse a este programa pueden contactar a la Escuela de Química a través del teléfono 6726-8059 y completar el formulario de consulta habilitado para registrar las oportunidades de colaboración disponibles.

Con esta acción, la Universidad de Panamá reafirma la articulación entre la enseñanza académica y las demandas del mercado laboral, facilitando que el sector empresarial e institucional participe activamente en la preparación de las nuevas generaciones de profesionales.