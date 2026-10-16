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Enrique Lau Cortés queda hospitalizado en la Ciudad de la Salud

Enrique Lau Cortés queda hospitalizado en la Ciudad de la Salud
ML | Enrique Lau Cortés.
Redacción
16 de octubre de 2026

El exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, quedó hospitalizado en la Ciudad de la Salud tras acudir a una cita médica el 15 de octubre. Su defensa comunicó a la Oficina Judicial que se sentía mal y debía ser trasladado a un centro médico, según información extraoficial.

Lau Cortés fue aprehendido el pasado 6 de octubre durante la Operación Muralla, ejecutada por la Fiscalía Anticorrupción en coordinación con unidades policiales.

El exfuncionario mantiene arresto domiciliario y enfrenta un proceso por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado agravado y blanqueo de capitales.

La investigación abarca el análisis de su patrimonio durante el periodo de 2019 a 2025. Según informes de la Contraloría mencionados en el proceso, se identificó un presunto incremento patrimonial injustificado de $122,553.98.

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