Empresa se compromete a reparar mobiliario urbano dañado en Vía Argentina

24 de enero de 2026

La empresa Ocean Caribbean Services sostuvo un acercamiento con la Junta Comunal de Bella Vista, en el distrito de Panamá, en busca de “dialogar sobre lo sucedido” y “avanzar en soluciones” al daño a varios bolardos que provocó el paso de uno de los camiones de esa compañía en Vía Argentina, el pasado viernes.

Durante el encuentro, voceros de la empresa manifestaron su disposición a colaborar con la comunidad y con el cuidado de la vía pública, comprometiéndose a reponer los bolardos afectados y a realizar la adecuación correspondiente del cruce peatonal, informó el representante César Kiamco, en un clip de video publicado en redes sociales.

Estas acciones permitirán restablecer las condiciones del área y avanzar hacia una calle más segura, mejor señalizada y con espacios adecuados tanto para peatones como para la circulación vehicular, se indicó desde la Junta Comunal de Bella Vista.

